Donald Trump invitó a salir a reconocida actriz y ganadora del premio Oscar

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y comediante británica Emma Thompson ha compartido un momento personal que vivió hace años con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Durante una reciente entrega de premios la ganadora del Oscar como mejor actriz de reparto, habló de una llamada.

Una invitación del político

La artista 66 años aseveró que fue en 1997 que recibió por parte del magnate y exdueño de la organización Miss Universo, una llamada de invitación para hospedarse a uno de sus complejos y así tener una cena en la que pudiesen charlar.

Afirmó que no le respondió de primeras al republicano nacido 14 de junio de 1946, asegurándole que más tarde confirmaba si podría asistir.

“Pensé que era una broma y pregunté; ‘¿En qué puedo ayudarle?’ Entonces él dijo: ‘Me encantaría que vinieras a quedarte en uno de mis hermosos lugares. Tal vez podríamos cenar’ Le dije: ‘Bueno, eso es muy amable. Muchas gracias. Le responderé más tarde’”, comentó la artista durante el festival de cine de Locarno en Suiza.

Invitación en un día doloroso

Emma que realizó con gran éxito la película “Nanny McPhee”, indicó que la propuesta del Trump le llegó en un momento de dolor en su vida, ya que fue el mismo día de la llamada para su decreto de divorcio con el actor Kenneth Branagh.

Ya la actriz había hablado de la situación con el presidente estadounidense, igual que lo han hecho otras famosas como la cantante Paloma San Basilio y Salma Hayek, quienes también recibieron por parte del hombre invitaciones.