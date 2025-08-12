Conmoción en Puerto Rico por la muerte de un fanático de Bad Bunny

Suscríbete a nuestros canales

Un fanático de Bad Bunny, identificado como Kevin Mares, de 25 años, falleció por un impacto de bala en La Perla, Puerto Rico, luego de que viaja desde Nueva York a la isla para ver a su artista favorito.

El joven estudiante de veterinaria, originario del barrio de Elmhurst, en Queens, en Nueva York se fue junto a su novia para San Juan, y ser parte de la residencia del cantante en su país natal. Sin embargo, la noche previa al concierto, Mares, su primo y otras personas decidieron acudir a un local nocturno en La Perla, lugar con historial violento.

Hechos violentos

Durante la madrugada del domingo, estalló una fuerte discusión afuera del club en donde Kevin Mares y sus amigos se encontraban, aunque la riña no tenía nada que ver con él, recibió un impacto de bala en el estómago y un costado del torso.

"Fue una discusión que no tiene nada que ver con este turista", aseguró el sargento Arnaldo Ruiz, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Por su parte, el primo de la víctima, Héctor Mares declaró para Daily News que el fanático de Bad Bunny "(iba) casi sin fuerzas, y luego se desplomó" y "perdió la vida en un instante".

Kevin Mares recibió ayuda para salir de la localidad, hasta llegar a la calle Norzagaray, en donde fue auxiliado por los paramédicos, sin embargo, camino al Centro Médico de Río Piedras, murió.

Por último, Sandra Mares, madre del joven exige justicia por el asesinado cometido. Otras dos personas resultaron baleadas en el incidente.