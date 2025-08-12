Arrestan a reguetonero puertorriqueño Jhayco por presunta posesión de sustancias

Suscríbete a nuestros canales

El reguetonero puertorriqueño Jesús Manuel Nieves Cortés, mejor conocido como Jhayco, fue detenido la madrugada de este martes 12 de agosto en Miami, Estados Unidos, por posesión de cocaína y 20 gramos o menos de marihuana, según escriben medios de comunicación latinos.

Lo que se sabe hasta el momento

Según información recogida por Miami Herald, el artista de boricua de 32 años, fue detenido a las cuatro de la madrugada por autoridades, que encontraron a bordo de su vehículo las sustancias, siendo detenido de inmediato.

El hombre que ha colaborado con grandes exponentes como su compatriota Bad Bunny, y tiene grandes éxitos como “Holanda”, “DÁKITI”, “Súbelo” y “Medusa”, debe pagar una fianza ya fijada de 3 mil dólares.

"El rapero de 32 años estaba al volante de un Corvette rojo que circulaba a sólo 5 mph en los carriles hacia el este de Southwest Eighth Street, cerca de la 69th Avenue”, ha informado la Oficina del Sheriff del Miami-Dade.