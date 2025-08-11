Famoso cantante mexicano desencadena hechos violentos en un festival

Suscríbete a nuestros canales

El evento Baja Beach Fest en playas de Rosarito, México, terminó opacado por un tenso momento protagonizado por el famoso cantante Natanael Cano luego de que violentara a su DJ y arrojara su equipo de trabajo.

Fallas técnicas durante el festival desencadenaron hechos violentos que quedaron registrados por los asistentes. Videos en redes sociales se han viralizado y usuarios han criticado la conducta violenta del mexicano.

La presentación de Natanael Cano en Baja Beach Fest coincide con el lanzamiento de su proyecto discográfico ‘Porque la demora’, por ello, sus fanáticos esperaban ansiosos para disfrutar de sus nuevos temas, sin embargo, todo cambió de un momento a otro.

Natanael Cano se pone violento

Durante la presentación una falla de audio generó molestias en el intérprete de ‘Mi bello ángel’, quien se acercó al DJ para reclamarle por las fallas. Si bien al principio todo parecía una simple discusión, los ánimos se caldearon entre ambos.

El artista perdió el control y se fue contra el staff; con empujones, golpes, Natanael tomó la laptop del DJ arrojándola al suelo, para luego burlarse de lo ocurrido.

Tras el fuerte altercado entre el DJ y Natanael Cano, este presumió sus nudillos como muestra de que había golpeado a alguien, sin dudarlo el público se sorprendió mientras la euforia se apoderaba del recinto.

Por su parte, comentarios en redes sociales sugieren que el mexicano, de 24 años, tenga algún tipo de sanción legal por su acto violento en Baja Beach Fest.