Amparo Grisales "La diva de Colombia" sufrió caída en público (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y presentadora colombiana Amparo Grisales sufrió una pequeña caída, durante la Feria de las Flores de Medellín. La respetada artista de 68 años, cayó al piso delante de todos los presentes que grabaron el momento.

Viral video

A través de redes sociales se hizo viral el clip, de la estrella colombiana saludando al público en la compañía del alcalde Federico Gutiérrez.

Sin embargo, en un momento que saludaba con mucha emoción, no vio al piso y cayó, dejando a todos impactos.

Con la actitud y fuerza que la caracteriza, la nacida el 7 de agosto de 1964 se levantó y siguió saludando como una reina, despertando aplausos y gritos de todos los presentes.

Comentarios

La caída no tuvo consecuencias graves para Amparo, quien es jurado del popular programa de imitaciones "Yo me llamo".

Internautas aplaudieron la actitud de la actriz, por levantarse con la frente en alto para seguir compartiendo y saludando al público.

“Amparo es regia indiscutible”, “Que blusa tan hermosa, y ella también para su edad REGIA”, “Caer para levantar no es caer es levantarse más fuerte Dios mela bendiga preciosa radiante como siempre”, son algunas de las opiniones.