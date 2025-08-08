Caída de precios en el mercado inmobiliario: Las ciudades más asequibles para comprar vivienda

Suscríbete a nuestros canales

El mercado inmobiliario de Estados Unidos está experimentando una notable transformación, ya que los precios de las viviendas comienzan a ceder ante la presión de las altas tasas hipotecarias y un exceso de oferta. Esta situación ha permitido que el poder adquisitivo de los compradores se fortalezca, creando oportunidades para quienes buscan convertirse en propietarios.

Desaceleración en el crecimiento de precios

Durante 2025, varias ciudades clave han reportado descensos significativos en el precio medio de venta de viviendas. La tendencia se ha visto impulsada por un aumento en la disponibilidad de casas y una menor competencia entre compradores. Según expertos, el aumento anual general en los precios se sitúa actualmente en solo un 2%, una cifra considerablemente más baja en comparación con el crecimiento del 5% al 6% que se observaba hace unos meses. Se prevé que esta tendencia continúe, con una posible baja adicional del 1% antes de finalizar el año.

Ciudades con precios en retroceso

A continuación, se presentan las ciudades donde los precios de las viviendas han disminuido más en comparación con el año anterior:

• Oakland, California: caída del 6,8% en el precio medio de lista.

• West Palm Beach, Florida: baja del 4,9%.

• Jacksonville, Florida: retroceso del 3,1%.

• Austin, Texas: disminución del 2,9%.

• Houston, Texas: caída del 2,8%.

Estas reducciones hacen que estas localidades sean opciones atractivas para los compradores potenciales.

Regiones con mayor poder adquisitivo

Además de las ciudades con descensos significativos, hay otras regiones donde los precios de las viviendas siguen siendo notablemente accesibles, incluso frente a tasas hipotecarias elevadas. Ciudades como Pittsburgh, Birmingham y Detroit destacan por tener valores promedio accesibles:

• Pittsburgh: USD 244,928

• Birmingham: USD 136,269

• Detroit: USD 78,601

Esto permite que los compradores sigan considerando estas áreas a pesar de que las tasas hipotecarias superen el 7%.

Estados más asequibles para comprar vivienda

En el ámbito estatal, West Virginia lidera la lista de los estados más baratos para comprar vivienda, con un precio medio de USD 146,578. Le siguen Misisipi, Luisiana y Kentucky, todos ellos con cifras considerablemente por debajo del promedio nacional. Estas opciones representan una oportunidad única para aquellos que buscan adquirir una propiedad sin comprometer su presupuesto.

Con ciudades y estados donde los precios son cada vez más asequibles, ahora es un buen momento para considerar la compra de una vivienda. A medida que la situación del mercado continúa evolucionando, aquellos listos para actuar pueden encontrar oportunidades valiosas en este nuevo panorama inmobiliario.