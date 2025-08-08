Fallece Luis Emilio Velutini, pionero del sector inmobiliario en América Latina

Suscríbete a nuestros canales

El empresario venezolano Luis Emilio Velutini Urbina, reconocido por su influencia en el sector inmobiliario, falleció el miércoles 6 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana. Su familia anunció la noticia a través de un comunicado que resalta su legado y contribuciones al desarrollo urbano en la región.

Luis Emilio Velutini, de 72 años, fue el fundador del Grupo Velutini y del Fondo de Valores Inmobiliarios (FVI). En el comunicado, la familia Velutini Manzo expresó su profunda tristeza por su partida y subrayó la "huella profunda" que dejó en el sector inmobiliario de América Latina. "Dedicó su vida a transformar el desarrollo urbano en América Latina", se menciona en el texto.

Trayectoria profesional

Con más de cinco décadas de experiencia, Velutini Urbina fue un pionero en la creación de centros comerciales, oficinas y complejos hoteleros. Su carrera estuvo marcada por la innovación y la excelencia arquitectónica, lo que le permitió generar un impacto económico y social significativo en la región. Desde Venezuela, lideró importantes proyectos que sentaron las bases para el desarrollo inmobiliario moderno.

Hace 19 años, Velutini eligió República Dominicana como su nuevo hogar y comenzó la internacionalización de su legado con el Grupo Velutini. Durante casi dos décadas, su empresa ha construido más de un millón de metros cuadrados en el país caribeño, generando más de 51,000 empleos y movilizando inversiones que han dinamizado la economía local.

Uno de sus proyectos más emblemáticos fue BlueMall Santo Domingo, el primer centro comercial de nueva generación en República Dominicana, que posicionó al país como un destino clave para la inversión inmobiliaria de lujo. También fue responsable del primer JW Marriott del Caribe y la expansión de BlueMall Puntacana en 2017.

Creación de un legado duradero

El Grupo Velutini destacó que actualmente ni la familia Velutini Manzo ni el grupo empresarial tienen participación en empresas comerciales venezolanas o en sociedades cotizadas en la Bolsa de Valores de Caracas. "Luis Emilio Velutini, siempre acompañado de su familia y equipo ejecutivo, entendía que construir era también crear legado", se enfatiza en el comunicado.

Su visión se reflejó en proyectos residenciales de alto nivel en destinos turísticos como Puerto Plata, Punta Cana, Cap Cana y Bávaro. Además, fue clave en la expansión de BlueMall Santo Domingo, integrando marcas de lujo como Louis Vuitton y Cartier, así como en el desarrollo del World Trade Center Santo Domingo, que conectó al país con una red global de más de 91 países. Su compromiso con el progreso y su capacidad para transformar el paisaje urbano dejarán un legado perdurable que continuará inspirando a futuras generaciones de empresarios e inversionistas.