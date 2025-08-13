Conozca las fechas del regreso a clases en los distritos de Chicago(+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Durante los primeros días de agosto, miles de familias se preparan para el inicio del nuevo ciclo 2025-2026. En este sentido, cada distrito escolar diseña su propio cronograma de actividades, ajustándose a las necesidades locales enmarcadas en la legislación estatal.

En Chicago, las fechas de inicio de clases son distribuidas según el nivel educativo. Las autoridades ya revelaron la apertura y cierre del año para los diferentes grados.

Estas son las fechas de inicio de las clases en Chicago

De acuerdo al calendario de Chicago Public School (CPS) los infantes regresarán al jardín y a las aulas de clases hasta el 12° grado el lunes 18 de agosto. En este caso, el ciclo escolar finalizará el jueves 6 de junio de 2026.

Ahora bien, los alumnos de preescolar inician el martes 19 de agosto y concluyen el 3 de junio del próximo año.

Otros distritos de Illinois

A continuación, te brindamos un listado que contempla las fechas de regreso a clases para los diferentes niveles educativos:

DeKalb County School: 4 de agosto de 2025.

School District U-46: Los estudiantes regulares se incorporaron a las aulas el pasado 11 de agosto.

Distrito Escolar Consolidado 46: Los alumnos comenzaron el ciclo el 13 de agosto.

Community Consolidated School District 21: Los estudiantes de primero a octavo grado tendrán su primera clase el próximo 20 de agosto.

Glen Ellyn District 41: El 27 de agosto de 2025

Belleville Township High School District 201: El 14 de agosto de 2025.

Indian Prairie Community Unit School District 204: Comenzarán el 19 de agosto de 2025

Rockford School District 205: El 25 de agosto retornarán todos los niveles.

Días Feriados

Es importante que las familias tomen prevenciones sobre los días festivos o “holidays” para que no afecten sus actividades diarias:

Septiembre 2: Día del Trabajo

Enero 20: Día de Martin Luther King

Mayo 26: Día de la Recordación

Junio 19: Juneteenth

Para mayor información, los padres o representantes pueden ingresar en el sitio web oficial de las escuelas, donde encontrarán los calendarios y así podrán ajustar sus jornadas diarias.