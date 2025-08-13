Jhayco queda en libertad tras pagar una suma de dinero: ¿Cuánto pagó?

Suscríbete a nuestros canales

En la madrugada de este 12 de agosto, Jhayco fue arrestado por posesión de cocaína y al menos 20 gramos de marihuana. Tras pasar la noche en el centro correccional TGK, el artista puertorriqueño fue puesto en libertad luego de pagar una fianza.

"El rapero de 32 años estaba al volante de un Corvette rojo que circulaba a sólo 5 mph en los carriles hacia el este de Southwest Eighth Street, cerca de la 69th Avenue”, informpó la Oficina del Sheriff del Miami-Dade cuando detuvieron al boricua.

Al ser detenido, los oficiales encontraron sustancias ilícitas dentro del vehículo de Jhayco, y procedieron a procesarlo. La noticia corrió como pólvora por los portales internacionales, y a cabo de unas cuentas horas los periodistas esperaban al artista en la salida del centro.

¿Cuánto pagó Jhayco?

El cantante que acumula varios éxitos como “Holanda”, “DÁKITI”, “Súbelo” y “Medusa”, fue captado saliendo de la correccional sin querer dar declaraciones a la prensa, su rostro era cubierto por una carpeta, mientras intentaba esquivar a los camarógrafos y las preguntas sobre su situación legal.

Según se informó que Jhayco salió en libertad bajo fianza luego de pagar 3 mil dólares. Hasta el momento se desconoce cómo quedó su historial delictivo.