Barcelona se frota las manos por el presente de este jugador

Quizá es muy pronto en la temporada para sacar conclusiones de algunos jugadores, pero lo cierto es que en Barcelona ya empiezan a prestar más atención al recorrido que pueda desarrollar un futbolista en particular en la 2025-26.

Se trata de Ansu Fati, quien sigue dulce en la liga francesa y por el que los culés pueden frotarse las manos a futuro. Justamente, el delantero, propiedad del club catalán y cedido al Mónaco, mantiene una racha positiva en cuanto a goles y este fin de semana lo volvió a demostrar.

Eso sí, con sensaciones agridulces porque su diana no pudo evitar la caída de los suyos, que sucumbieron en el marcador con rotundidad ante el Lorient por 3-1.

La racha de Ansu Fati que ilusiona al Barcelona

Pese a no estar contando con demasiados minutos, los goles sí están cayendo en la cuenta del delantero. Desde su debut avisó esa linea, en el duelo ante Brujas por la Champions, en el que también caería su oncena, pero con pizarra de 4-1.

Posteriormente, el canterano azulgrana tan solo tres días después firmó un doblete en la goleada 5-2 de los suyos ante el Metz. Su ingreso al partido se dio en la segunda parte y con solo una aparición ya estaba celebrando su primer gol en ese compromiso. Luego en el minuto 83, con el parcial 2-2, convirtió su segundo gol en el cotejo para devolver la ventaja a su equipo.

Con todo esto, llegamos a este 27 de septiembre cuando sumó una más a sus estadísticas, tras lanzar con éxito un penalti en el descuento del partido contra Lorient, más allá de lo decorativo de la anotación.

En todo ese periplo se le puede sumar en unos 97 minutos jugados entre Ligue 1 y Champions League, con una interesante cantidad de cuatro goles. Sus constantes suplencias han sido justificadas por el técnico Adi Hütter por una prevención de lesión.

Ahora bien, de mantener ese ritmo goleador un nuevo debate se centrara en Barcelona, que lo renovó hasta 2028 antes de cederlo al Mónaco, que tienen una opción de compra al término de la temporada.