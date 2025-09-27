Estadio del Real Madrid causa molestia en seguidores del club por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Las obras de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, hogar del Real Madrid, siguen dando de qué hablar en 2025, pese a que ya están direccionadas a su parte final, cuando se prometió en su día que estaría culminado para el 2023, según las proyecciones iniciales del club.

Sin embargo, esos trabajos hoy mantienen algunos debates en redes sociales, desde la idea en la institución de dar instalación de sistemas de insonorización que finalice con las quejas de los decibelios por parte de los vecinos.

A su vez, lo más reciente en subirse a la mesa estaría relacionado con la incomodidad que genera en algunos seguidores del equipo las nuevas letras en la fachada del recinto merengue.

Justamente, este detalle ha sido noticia por la novedad que no gusta a un grupo se aficionados. Y es que ya no se percibiría el nombre ampliamente reconocido como "Estadio Santiago Bernabéu", por un cambio que tendría en mente la entidad a un solitario: "Bernabéu".

¿Cuáles serían las razones del cambio en el estadio del Real Madrid?

Este ajuste estaría atado estrictamente a lo comercial y no sería algo nuevo en las carpetas. Precisamente, en varios aspectos ya se había notado el recorte del nombre del recinto y los ámbitos son muchos.

Por ejemplo, en la propia página web solo figura "Bernabéu", desde el dominio como en la misma portada. A su vez, ese patrón se repite a lo interno del portal de 'la Casa Blanca'.

En la misma linea, en los negocios se mantiene la tendencia en el estadio, como el propio restaurante Arzábal o la cafetería Starbucks, que ya utilizan únicamente "Bernabéu". Si la búsqueda se extiende también engloba lo turístico, dado que el recorrido se denomina "Tour Bernabéu".

En la cuenta de Instagram es más de lo mismo, pasando de frecuentar el uso del nombre completo, a que ahora las publicaciones simplifiquen con "Bernabéu".

Hay que recordar que este recinto del Real Madrid recibió una aprobación del proyecto en 2018, en Asamblea de Socios, de un préstamo de 575 millones de euros para iniciar las obras. Unas cantidades que ya superaron ese monto y hoy se sitúan en unos 1.347 millones, el doble del presupuesto.

Y otro detalle para apuntar está en que en la propia asamblea del Real Madrid, los socios pudieron ver imágenes de lo que sería el estadio una vez culminado y en las mismas se reveló que la nueva fachada utilizaría el nombre completo: "Estadio Santiago Bernabéu".