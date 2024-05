Aquí esta el Best Bet y los Tips para Gulfstream Park 10-05-2024

Avanza el Royal Palm Meet en el Hipódromo de Gulfstream Park, esta semana con los Royal Palm Juvenile y Juvenile Fillies que otorgarán cupo a los clásicos de Ascot para dosañeros. Continúa la semana hípica en el circuito principal de Florida este viernes con ocho pruebas a disputarse, dos de ellas en la pista principal de arena, tres más sobre superficie de grama o césped y las tres restantes sobre la pista sintética o tapeta.

El programa dará inicio a la 1:10 pm. y en el mismo se ha incluido el interesante juego del Rainbow Six, cuyo factor multiplicador mínimo es de $0,20. La primera Válida para el Rainbow Six será la tercera carrera, cuya partida fue fijada para las 2:08 pm. Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas del Rainbow Six, que a la vez funcionan como selección para el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick3 y Daily Doubles programados dentro de esas seis competencias.

Tercera Carrera. 2. Goldcrest. No tomaremos en cuenta la reaparecida de esta hija de City of Light que tiene muy buenos ejercicios en marzo y abril. Correrá como el Best Bet de meridiano online para este viernes 10 de mayo en Gulfstream Park.

Cuarta Carrera. 4. Far and Few. Por su velocidad y los grupos que ha enfrentado, luce lógica. 7. Ernestina. Se viene acercando y nos luce muy peligrosa con Miguel Ángel Vásquez. 5. Super Freaky Girl. Puede realizar una buena actuación en el debut con Paco López.

Quinta Carrera. 6. Reconnecting. De riguroso turno luego de dos segundos puestos, repite Sonny León. 3. Marshamarshamarsha. La reclamaron los Ramsey, montaron a Edar "Tendón " Pérez. Línea Doble.

Sexta Carrera. 1. Adios Cole. Si logra buena salida será difícil vencerlo. 4. Boomchero. Su debut fue promisor, es indescartable. 7. Rhum Saint Esprit. Viene descansado y su último ejercicio obliga a considerarlo.

Séptima Carrera. 4. Love Her Lots. Está bajada de grupo, debe decidir. 5. She Fled the Scene. Ya reapareció y Jaramillo se volvió a montar. 7 Goodbetterbest. Es batalladora y puede mantenerse.

Octava Carrera. 7. Foxtrot Harry. Tiene la velocidad y consistencia para unir partida y llegada. 6. Dunes of Gold. Puede mantenerse creca y tratar de decidir al final. 4. Ramesses. Vendrá en atropellada el hijo de Good Magic, es peligroso.

En resumen esta es la combinación recomendada para el viernes 10 de mayo en Gulfstream park:

3a) 2

4a) 4-5-7

5a) 3-6

6a) 1-4-7

7a) 4-5-7

8a) 4-6-7