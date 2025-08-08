Mike Pérez vs Christian Luis sin resultado por golpe fuera de tiempo

Suscríbete a nuestros canales

La pelea entre Mike Pérez y Christian Luis en Benghazi terminó sin resultado. Pérez conectó un golpe tras la campana del cuarto asalto, y el argentino no continuó. Los jueces descartaron la descalificación y dictaron “no contest” tras revisar el incidente.

El combate había sido parejo en los tres asaltos disputados. Pérez impuso presión y potencia, mientras Luis apeló al contragolpe y movilidad. Ambos lograron momentos de control, pero el desenlace se precipitó tras el golpe fuera de tiempo que impidió continuar la acción.

Al cierre del tercer asalto, Mike conectó un golpe que pareció fuera de tiempo, justo después de la campana. Christian cayó a la lona reclamando descalificación. Tras minutos de incertidumbre, los jueves dictaron "no contest", dejando la pelean sin ganador oficial.

Sin ganador en el choque generacional

La primera campanada de boxeo en en Martyrs of Benina Stadium, ubicado en Benghazi, Libia. Trajo un duelo de estilo y edades, el cubano Mike Pérez y el argentino Christian Luis se midieron por el título intercontinental AMB del peso crucero, en una pelea que abrió el evento con contraste generacional.

Entre la experiencia de un peleador de recorrido mundial y el empuje de un retador con un gran ascenso; estaban los condimentos para un combate lleno de: presión, desgaste y lectura táctica. Sin embargo, el desenlace abrupto tras un golpe fuera de tiempo dejó la pelea sin ganador oficial.

¿Cuáles son las siguientes peleas tras el polémico combat de Mike Pérez vs Christian Luis?