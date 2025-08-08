¿Dónde y cuándo ver al mexicano Sergio Ríos en busca del título mundial AMB? (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El boxeador mexicano Sergio “El Chacal” Ríos está listo para el reto más importante de su joven carrera: disputar el título mundial interino pluma de la AMB ante el invicto argentino Mirco Cuello. La cita será este viernes 8 de agosto en el estadio Martyrs of Benina, en Bengasi, Libia, como parte del evento internacional organizado por la Asociación Mundial de Boxeo.

¿Dónde y a qué hora ver la pelea de Sergio Ríos vs. Mirco Cuello en México?

La cartelera comenzará a transmitirse desde las 12:00 del mediodía (hora del centro de México), mientras que el combate estelar, protagonizado por Ríos y Cuello, está programado para iniciar alrededor de las 2:00 de la tarde (CDT). Los fanáticos podrán seguir toda la acción a través de la pantalla de Meridiano Televisión o vía streaming por la plataforma en alta definición a través de Inter GO, Simpleplus y Netuno GO..

Esta será la primera vez que Ríos, oriundo del estado de Sonora, pelee fuera de territorio mexicano. Y no lo hará por cualquier motivo: está en juego un cinturón mundial interino que puede catapultarlo a la élite de los pluma. Con apenas 24 años, su récord de 19 victorias, sin derrotas y con 7 nocauts lo respalda como uno de los jóvenes talentos más prometedores del país.

Ríos llega invicto y con hambre de gloria

“El Chakal” viene de noquear en el primer asalto a su último rival el pasado 30 de mayo. Ese triunfo no solo reafirmó su pegada, sino que le dio el impulso anímico necesario para aceptar este desafío internacional. Su boxeo zurdo, su agresividad y su buena lectura de combate son sus principales cartas para frenar a un oponente que también llega invicto.

Mirco Cuello, por su parte, tiene 24 años, es de Argentina y presume un récord de 15-0 con 12 KOs. Es rápido, técnico y explosivo, y ya sabe lo que es ganar en escenarios como Las Vegas. Sin embargo, nunca ha enfrentado a un mexicano con el carácter y el poder de Ríos.

Un combate con proyección mundial

El ganador de este combate no solo se llevará el título interino pluma de la AMB, sino que quedará bien posicionado para disputar el cinturón mundial absoluto de la división. Para Ríos, representa una oportunidad de oro para escribir su nombre en la historia del boxeo nacional.

Con la motivación al máximo, Sergio “El Chakal” Ríos saldrá al ring con el orgullo de México sobre los hombros y el sueño de convertirse en campeón mundial. El boxeo mexicano tiene una cita con el futuro este viernes en Libia.