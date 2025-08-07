Albert Ramírez da el peso y se mide cara a cara con Jerome Pampellone antes de la pelea (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Albert Ramírez superó con éxito el primer gran reto previo a su combate de este viernes al marcar 175 libras exactas en la ceremonia oficial de pesaje. Su rival, el neozelandés Jerome Pampellone, también cumplió con el límite de la categoría semipesada al detener la báscula en 173.9 libras, lo que deja todo listo para el esperado duelo por el título mundial interino de las 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Ambos cumplieron en la balanza y se verán las caras este viernes por la faja interina AMB

El pesaje se llevó a cabo este jueves en un ambiente de tensión controlada, donde ambos peleadores mostraron respeto, pero también determinación durante el tradicional cara a cara. Ramírez, invicto en su carrera profesional, lució sereno y en excelente condición física, consciente de que esta es una oportunidad clave para acercarse al trono absoluto de la categoría.

El combate contra Pampellone representa una prueba de alto nivel para el oriundo de El Vigía, estado Mérida, quien ha trabajado intensamente en su preparación para enfrentar a un rival que también llega invicto y con grandes aspiraciones. En su cuenta de Instagram, Ramírez compartió fotos y videos del momento en que subió a la báscula, así como del intenso careo con su adversario, acompañado de un mensaje claro: está listo para dar el siguiente paso en su carrera.

Pampellone, por su parte, también mostró confianza y seguridad durante el pesaje. El neozelandés, considerado uno de los talentos emergentes del peso semipesado, ha logrado una rápida proyección internacional y espera aprovechar esta oportunidad para conquistar su primer título mundial, aunque sea en calidad de interino.

La pelea se perfila como un choque de estilos entre la potencia y el boxeo técnico de Ramírez contra la velocidad y movilidad de Pampellone. El ganador quedará bien posicionado para una futura oportunidad por el campeonato mundial absoluto, actualmente en manos del ruso Dmitry Bivol.

Albert Ramírez, que ya ha levantado títulos regionales como el Fedelatin y el Internacional AMB, buscará escribir este viernes la página más importante de su trayectoria profesional. De lograr la victoria, se consolidaría como una de las principales figuras del boxeo venezolano en la escena internacional.



