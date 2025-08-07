Yerni “Mostrico” Betancourt habla sobre su título en Meridiano (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El boxeador venezolano, Yerni ‘Mostrico’ Betancourt, se convirtió en el nuevo campeón mundial Gold de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Silver del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en lo que fue la “Noche de Leyendas” que pudiste disfrutar a través de Meridiano Televisión y Meridiano.net.

El Mostrico logró derrotar por nocaut técnico en el round 12 al mexicano Miguel Mateos, quien aguantó de manera categórica la gran cantidad de golpes que le propinó el venezolano desde el primer asalto.

El mirandino llegaba a este encuentro con una marca de 26 victorias (20 de ellas por nocaut) y dos derrotas. En una entrevista exclusiva con Meridiano, Betancourt nos contó sobre las incidencias de su estelar batalla.

P- ¿Cómo se sintió al pelear en Venezuela?

R- Muy contento y emocionado porque pude pelear en Venezuela, estuve con mi gente que me apoyaron durante mi preparación y el combate. Estoy muy orgulloso de haber ganado estos dos cinturones en mi patria.

P- ¿Qué has mejorado desde tu derrota en 2023 que en cada combate te ves mejor?

R- Mi pasión siempre ha sido la misma, lo que ha mejorado es mi preparación. Agradezco a mi entrenador por todo lo que me enseña día a día para seguir sumando victorias, como las que tuvimos en la Noche de Leyendas.

P- ¿Cuáles son tus próximas metas?

R- Me siento emocionado porque desde que empecé mi carrera en el boxeo siempre he querido estar entre los mejores del mundo y me preparo siempre para eso. Ahora nuestra meta es ser Campeón Mundial indiscutido y estoy seguro que lo conseguiremos.

P- ¿Qué hay que ser para ser campeón?

R- El enfoque, el trabajo, la constancia; son las bases para lograr alcanzar el título mundial indiscutido.

P- Un saludo para todos los fanáticos del pugilismo

R- Les mando un saludo a todos los fanáticos del boxeo y les digo que ningún sueño es pequeño, que luchen por ellos siempre.

La Noche de Leyendas celebrada el pasado sábado en el Hotel Tamanaco, fue un evento organizado por TBA Promotions con la finalidad de impulsar el pugilismo criollo a su antigua gloria.