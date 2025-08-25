Dr. Venkman les sacó la lengua a sus rivales en prueba clasificatoria para la Breeders’ Cup Dirt Mile

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado se llevó a cabo el Pat O´Brien S. (G2) con una bolsa de $250.000 en recorrido de 1.400 metros, en la cual Dr. Venkman aprovechó una brecha por líneas internas en la entrada de la recta final para alzarse con el triunfo con la monta del jinete Umberto Rispoli, un evento de la Breeders' Cup Challenge Series, que ofreció un lugar “Win & You're In” para la Breeders' Cup Dirt Mile (G1).

Dr. Venkman aguantó para conquistar la victoria

La novena carrera de la jornada del sábado en el hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California, fue reservada para Pat O´Brien S. (G2), que atrajo a un grupo de seis ejemplares corredores especializados en una amplia variedad de distancias. Entre ellos a Dr. Venkman, que con Umberto Rispoli en sus botas se ubicó tercer desde la partida, pegado al riel, mientras que Maymun y Speed Boast Beach, marcaron los primeros splits de carrera.

Dr. Venkman, con Rispoli en el control, avanzó por líneas internas en la entrada de la recta final, aprovechó que los velocistas se agotaron para pasar a dominar el evento y esperar el avance de Stronghold y Express Train, en el último furlong que lo escoltaron a medio y un cuerpo, respectivamente, para eclipsar el reloj en 81”2 para 1.400 metros, con parciales de 22”2, 44”4 y 68”4.

Dr. Venkman, castrado de 5 años fue guiado por primera vez en una carrera por Rispoli. Su entrenador Mark Glatt, indicó "Umberto tuvo mucha paciencia, y cuando se abrió el paso, logró pasar". Dr. Venkman para la asociación de Alipony Racing, Dan Agnew, Clint Bunch y James Hailey. El Dr. Venkman ha ganado cuatro de sus diez carreras, incluyendo el San Diego Handicap (G2) de 2024.