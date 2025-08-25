Venezolanos ganan la mita de carreras en este circuito estadounidense

Suscríbete a nuestros canales

El domingo, en el hipódromo de Gulfstream Park, se desarrolló una jornada que incluyó diez competencias y un stakes valorado en $75.000. Los jinetes y entrenadores de Venezuela demostraron sus mejores destrezas y condiciones para conseguir impresionantes victorias en la cartelera correspondiente, sobresaliendo con cinco victorias.

Fueron cinco victorias por los venezolanos

La fiesta de ganadores la comenzó el jinete Leonel Reyes Ramos, en la tercera carrera de la cartelera quien condujo en impecables condiciones al ejemplar Fourty Four, que aprovechó su velocidad y un fugaz sprint, para alcanzar el triunfo desde la salida y dejar crono final de 72” para 1.200 metros en pista de arena. En la taquilla dejó un pago de $14.80 a ganador. La exacta con el venezolano Emisael Jaramillo, devolvió $34,60 y la trifecta con el criollo Luis Fuenmayor, pagó $63,20.

En la cuarta de la jornada, el jinete criollo Emisael Jaramillo, encima de Reverend Moon, aprovechó la velocidad de su compañero de establo To Monarch con Marcos Meneses, que hizo el gasto de los parciales, para que Jaramillo con las bridas de Reverend Moon, atropellaran por líneas internas luego del cansancio del puntero, que pudo mantener el segundo lugar. Presento Amador Merei Sánchez. El tiempo de la carrera fue de 63”2 para 1.100 metros en pista artificial.

José Francisco D’Angelo, presentó a Maruvy, que en posiciones de vanguardia fue a buscar el triunfo en la quinta carrera en pista húmeda. Edgard Zayas, tuvo que demostrar todas sus cualidades para no dar tregua para dejar crono de 99”4, para derrotar en la raya a la gran favorita de la carrera Maximus Cat. Este animal devolvió un pago de $8.20 en la taquilla por ganador.

En la sexta carrera de la jornada fue la segunda para Leonel Reyes Ramos, quien completó tres victorias en la tarde dominical. Reyes Ramos, le tocó llevar las riendas de la favorita St. Olaf Rose, que en atropellada y con fuerte oposición consiguió el triunfo en crono de 77”2” y generó un pago de $4.40 a ganador. En pista enlodada la ganadora fue presentada por Frank Regalbuto.

Reyes Ramos consiguió la tercera victoria de la tarde en yunta con José Francisco D’Angelo, quien logró dos en la jornada, por intermedio de la yegua A Great Date. Esta prueba se corrió en pista sintética, cambiada de la grama por la lluvia que se presentó en las últimas horas. El tiempo de la carrera fue de 103”2 para 1.700. En la taquilla genera un pago de $6.40 a ganador.

Este domingo 31 de agosto, finaliza la temporada primavera verano del Royal Pal Meet de Gulfstream Park. El jinete Emisael Jaramillo, es el más destacado de mitin con 74 victorias. Seguido por Leonel Reyes Ramos, quien lleva 57 triunfos. Entre tanto, José Francisco D’Angelo, es segunda en la tablilla con 55 primeros. Esta semana se corre la última semana con una triple cartelera con 31 carreras, entre viernes y el domingo.