Entrenador de Thorpedo Anna habla sobre enfrentar a Sovereignty

Thorpedo Anna, protagonizó otra emocionante carrera el sábado más importante de Saratoga. Esta vez, su épico final llegó en el Personal Ensign (G1) de $500,000, tuvo que esforzarse al máximo para superar el prolongado desafío de Dorth Vader. Clasificada para la Breeders' Cup Distaff (G1), luego de su triunfo en la Fleur de Lis (G2), enfrentó este nuevo reto ahora con nuevos agregados propietarios.

Thorpedo Anna con la mirada hacia el futuro

Thorpedo Anna, aunque es la actual campeona de la Distaff, ha sido mencionada como posible candidata para la Breeders' Cup Classic (G1), lo que podría ser un posible enfrentamiento con Sovereignty, ganador de la reciente edición del Travers S. (G1). Su actuación en la Personal Ensign, a pesar de su admirable coraje y agallas, sugiere que defender el título de Distaff podría ser la opción más prudente en Del Mar, así lo dejó entender su entrenador Kenny McPeek, a la NYRA.

Entrenada por Kenny McPeek y montada con confianza por Brian Hernandez Jr., Thorpedo Anna debutaba tras el cambio de propietario. Hill 'n' Dale Equine Holdings, de John Sikura, adquirió recientemente la mitad de la participación que anteriormente pertenecía a Brookdale Racing, mientras que sus otros copropietarios, Magdalena Racing, de Sherri McPeek, Mark Edwards y la criadora Judy Hicks, permanecen en el consorcio.

De igual manera, se dejó saber que la hija de Fast Anna, seguiría la ruta hacia la Distaff, y luego considerarla para una gira por Oriente Medio el próximo año para la Copa de Arabia saudita y la Copa del Mundo en Dubai.

Thorpedo Anna ha competido y ganado en seis hipódromos diferentes, y podría visitar uno nuevo próximamente, ya que McPeek afirmó que el Delaware Handicap de Grado 3, el 28 de septiembre, es un objetivo potencial de cara al futuro. Otra posible carrera es el Spinster de Grado 1, el 5 de octubre en Keeneland, la pista en la que debutó en octubre de 2023

Así mismo Kenny McPeek, habló sobre un enfrentamiento entre Thorpedo Anna y Sovereignty: "Si ella se enfrentara a él ahora mismo, creo que lo dudaríamos ahora mismo; no es que tengamos miedo, pero somos realistas"

Thorpedo Anna en retrospectiva

Durante la campaña de Thorpedo Anna para el Caballo del Año, arrasó en Distaff, Kentucky Oaks (G1), Acorn (G1), Coaching Club American Oaks (G1), Cotillion (G1) y Fantasy (G2). Su única derrota en 2024 fue por una cabeza ante el destacado potro Fierceness en el Travers.

Thorpedo Anna ha estado casi impecable en 2025. Tras ganar el doblete Azeri (G2), Apple Blossom (G1) en Oaklawn Park, sufrió una paliza en La Troienne (G1) y se quedó en el último lugar. Pero se recuperó bajo Twin Spires en Fleur de Lis y mantuvo su buen estado de forma aquí en la Personal Ensign (G1).