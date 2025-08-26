Suscríbete a nuestros canales

El pasado sábado 26 de agosto, el jockey venezolano Junior Alvarado se llevó la victoria en el Travers Stakes G1 de $1.250.000 con el ejemplar doble coronado, Sovereignty del trainer Bill Mott para el Godoplhin LLC.

Junior Alvarado iguala cantidad de victorias de Stakes del 2024

El jockey venezolano Junior Alvarado logró pasado sábado ganar por primera vez en su carrera el Travers Stakes G1, con el ejemplar Sovereignty en una muestra de superioridad y poderío por parte del doble coronado y posible campeón tresañero del 2025 en los próximos Premios Eclipse.

Con el triunfo de Sovereignty en el meeting de Saratoga, el látigo venezolano sumó su victoria número 77 de la temporada en 488 montas para alcanzar los $12.800,00 en ganancias producidas en el año.

Además,a nivel de Stakes, fue su triunfo número 21 del año en pruebas selectivas de 104 que ha participado hasta los momentos, donde ha generado $9.041.938 hasta este mes y la número 12 en pruebas de grado de 55 de las cuales ha corrido.

Con estos números, Alvarado igualó la cantidad de Stakes que ganó en todo el 2024 en Estados Unidos (21) superó los Graded Stakes que ganó en la temporada anterior (11), y así va rumbo a su mejor año personal en pruebas selectivas y de grado en Estados Unidos.

La mejor temporada de Junior Alvarado en pruebas selectivas o Stakes ha sido el 2013, donde ganó en 30 Stakes, llegó segundo en 23 y otras 24 finalizó tercero de 160 Stakes que participó. Significa que está a nueve de su marca personal para igualarla en los tres meses que quedan de campaña.

Mientras que su mejor temporada con Graded Stakes ganados ha sido el 2023 con 16 pruebas de grados ganadas de 75 que participó, cabe recordar que ese fue el año del Potro del Año, Cody’s Wish al ganar la Breeders’ Cup Dirt Mile.

Alvarado esta a cuatro pruebas de grado para alcanzar su mejor temporada a nivel de Grades Stakes ganados y le quedan poco más de 90 días para hacerlo. Para esta semana tiene un total de Siete Stakes a participar y cinco de ellos son de grados, cuatro en el inicio del meeting de Kentucky Downs el sábado 30 de agosto del 2025.