NFL: ¿Qué tan grave es la lesión de Micah Parsons? (+Diagnóstico)

El fichaje sorpresa de Micah Parsons por los Green Bay Packers, que prometía reforzar de inmediato la presión sobre los quarterbacks rivales, se vio empañado por un hallazgo médico que llegó justo después de concretarse el traspaso: el linebacker estrella arrastra una lesión en la zona lumbar que podría poner en duda su debut con su nuevo equipo.

La información divulgada por insiders de la liga describe una esguince de la articulación facetaria en el nivel L4–L5, una lesión que provoca dolor localizado y limitación en la movilidad —pero que, en algunos casos, puede manejarse a corto plazo para permitir la participación en partidos importantes.

Alcance de la lesión y posible ausencia en semana 1

Según los reportes, el diagnóstico detalla que la lesión afecta la región L4–L5, la articulación pequeña que conecta las vértebras lumbares y que puede inflamarse por sobrecarga, torsión o microtraumatismos repetidos.

Antes del intercambio, los Cowboys ya habían tratado a Parsons con un plan corto de antiinflamatorios y terapia física; esos tratamientos buscaban reducir la rigidez y controlar el dolor para que pudiera volver a la actividad. En los últimos días se ha barajado la posibilidad de aplicar una inyección epidural como medida para controlar el dolor inmediatamente antes de un partido, si el equipo médico y el propio jugador lo consideran apropiado.

A pesar del diagnóstico, las informaciones oficiales señalan que Parsons pasó la revisión física necesaria para completar el trade y que ya se le vio participando en prácticas con Green Bay en un régimen limitado; no obstante, su participación plena y su rendimiento real en un choque de alto ritmo son incógnitas hasta última hora. Los reportes apuntan a que el equipo médico de los Packers evaluará si la combinación de fisioterapia, medicamentos y, si hace falta, una inyección, es suficiente para que Parsons pueda vestirse en la semana de estreno.

A nivel deportivo, la implicación es clara: si Parsons puede jugar desde el arranque, los Packers fortalecen una unidad defensiva que pagó un precio alto por su talento; si no llega, su baja obligaría a Green Bay a ajustar esquemas y distribuir minutos entre suplentes mientras protege la inversión. La decisión final sobre su participación en el primer partido —y sobre cualquier intervención médica puntual— descansará en el criterio de los médicos del equipo y la voluntad del jugador, y será una de las piezas más vigiladas en los próximos días.