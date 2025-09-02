Yangel Herrera confirma cuánto tiempo estará de baja por su lesión

Suscríbete a nuestros canales

Yangel Herrera, el nuevo refuerzo de la Real Sociedad, ha hablado por primera vez como jugador txuri-urdin, mostrando su entusiasmo por esta nueva etapa en su carrera. El centrocampista venezolano, que llega procedente del Girona, se unirá al equipo tan pronto como se recupere de su lesión.

El mediocampista expresó su gran felicidad por unirse a un club tan prestigioso, agradeciendo la confianza y el interés mostrado por el director de fútbol, Erik Bretos, y por el presidente, Jokin Aperribay. Herrera valoró el esfuerzo del club por ficharlo, señalando que "han demostrado que realmente me querían aquí".

Herrera destacó que el fuerte y genuino interés de la Real Sociedad fue clave para su decisión. "Los motivos de venir son el interés que fue muy muy real, se han notado las ganas. Eso me hizo tomar la decisión fácil, era el paso que quería dar, cambiar de aires y unirme a un club como la Real. Disfrutemos todos", afirmó.

¿Qué puede aportar?

Con respecto a lo que puede aportar al equipo, Yangel Herrera se describió como un jugador versátil y comprometido. "Puedo ocupar distintas posiciones y aportar energía, duelos, llegada al área, bastante intensidad a la hora de competir", explicó.

Asimismo, mencionó la conversación que tuvo con el entrenador, Sergio Francisco Ramos, quien le hizo saber que está ansioso por contar con él en la plantilla. Está deseando demostrar que la confianza depositada en él no fue un error y está listo para ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos.

Estado de su lesión

Sobre la lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por un tiempo, Yangel Herrera confirmó que se encuentra bien y que su recuperación está en marcha. "Estoy bien, me queda un mes o así fuera de los terrenos", indicó, lamentando que la lesión se diera justo cuando los contactos con la Real Sociedad ya estaban avanzados.

Por otro lado, un factor importante en su decisión fue su compatriota y amigo, el también venezolano Jon Aramburu. Durante la rueda de prensa reveló la estrecha relación que los une, mencionando que su compañero fue un "insistente" y "muy importante" en el proceso de su fichaje.

"Teníamos muchas ganas de que se diera porque tenemos una relación muy cercana que viene de años atrás, En la fecha FIFA del verano, él ya me decía que viniera a la Real y la Real aún no me había contactado. Se dio al final", compartió.