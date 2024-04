¡Muchacha! Karina Banda habla de sus juegos sexuales con Carlos Ponce

Si hay algo que tiene el programa "Desiguales" es su capacidad para desnudar el alma de sus animadoras con los diferentes debates que se generan en la transmisión. Con temas que son abordados para que el público se identifique con ellos, las conductoras también hacen parte del relato, tal como lo hizo recientemente la mexicana Karina Banda.

En una conversación sobre los juguetes sexuales, la azteca dejó claro que en sus encuentros íntimos con su esposo Carlos Ponce, este "amiguito" no tiene ningún tipo de protagonismo, por lo que claramente el reconocido actor hace muy bien su trabajo para mantener viva la llama de su mujer.

"Yo les voy a confesar, a mí me acaban de regalar uno el año pasado y no lo he sacado ni de la caja. Como que lo veo de lejos, así, y como que me da miedo", relató la presentadora.

"Me siento rara porque uno crece con la idea de que eso está mal, tú ves juguetes sexuales y piensas: 'esta es un enferma sexual'. Uno siempre relaciona, o al menos yo, el sexo con el amor, yo tengo sexo o hago estas cosas con la persona que amo. Entonces, ¿por qué voy a agarrar un aparato?", agregó.

Su inquebrantable historia

Fue en el 2018, específicamente el 14 de febrero, cuando la cubana Lili Estefan presentó a ambos personajes. Ponce inmediatamente quedó cautivado con la mexicana, sentimiento que no compartió ella, pues para ese momento no lo miró con otros ojos. Seis meses después confirmaron su amor en el cumpleaños 30 de Karina.

En el 2019 anunciaron su separación, la cual se esfumó a los dos meses siguientes cuando decidieron darse una nueva oportunidad. Para enero de 2020 ya estaban comprometidos y ese mismo año se casaron por el civil.

El 4 de junio de 2022 se dieron el sí ante el altar en una hermosa ceremonia en Valle de Bravo. Hasta el momento no tienen hijos, pero Banda informó que está pensando en iniciar un tratamiento especial para recibir a su primer bebé y el quinto de Carlos.