¿Cuántos venezolanos quedan en la pelea por el título de la Serie Mundial?

La temporada 2025 de las Grandes Ligas se acerca a su etapa realmente decisiva. Luego de unas emocionantes Series Divisionales, ya tenemos a los cuatro equipos que lucharán en las Series de Campeonato de la Liga Nacional y de la Liga Americana, para buscar un cupo en la Serie Mundial.

Por el lado de la Liga Nacional, tendremos a los Dodgers de Los Ángeles, que dejaron en el camino a los Phillies, y a los Cerveceros de Milwaukee, que vienen de derrotar a los Cachorros de Chicago. En la Americana, chocarán Azulejos de Toronto y Marineros de Seattle, que vienen de superar a Yankees de Nueva York y Tigres de Detroit respectivamente.

Además, como ya ha sido costumbre desde hace tiempo, Venezuela dirá presente en estas instancias finales. De hecho, los cuatro equipos que quedan con vida tienen presencia criolla en sus rosters, por lo que sí o sí, al menos un venezolano se alzará con un título de Serie Mundial este año.

Venezolanos en las Series de Campeonato

Para empezar, tenemos a los actuales campeones del beisbol, los Dodgers de Los Ángeles, que contarán con el infielder tequeño Miguel Rojas, quien ya fue campeón en 2024. Del mismo modo, existe la posibilidad de que el relevista Edgardo Henríquez entre al roster, luego de no haber sido considerado durante la Serie Divisional.

El rival de los Dodgers, los Cerveceros de Milwaukee, tiene a tres toleteros de nuestro país en sus filas: el receptor William Contreras; el infielder Andruw Monasterio y el estelar jardinero Jackson Chourio. Estos tres venezolanos convierten a Milwaukee en el equipo con más criollos en sus filas de los que quedan en carrera, junto a los Marineros de Seattle, que tienen a Eugenio Suárez, Leo Rivas y al lanzador Eduard Bazardo.

Finalmente, tenemos al verdugo de los Yankees de Nueva York, los Azulejos de Toronto. El equipo canadiense quiere ganar su primer anillo desde la década de los 90', y para lograrlo confiarán en el talento de los criollos Anthony Santander y Andrés Giménez. Este último además tiene un rol protagónico, ya que ha asumido el puesto de shortstop ante la lesión de Bo Bichette.