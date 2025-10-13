Resultados de la jornada de este sábado 11 y domingo 12 de octubre en la MLS

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana se jugó la penúltima fecha de acción en la Major League Soccer, donde solo se disputaron cinco compromisos, los cuales dejan algunas claves para la clasificación de los equipos a los Play-offs.

El Inter Miami escaló hasta el tercer lugar de la Conferencia Este tras golear al Atlanta United con doblete de Lionel Messi, mientras que Vancouver Whitecaps destronó a San Diego en el Oeste luego de vencer a un Orlando City que definirá su clasificación directa en la última fecha.

Seattle Sounders, ya asegurando su presencia en Postemporada, no falló frente a un Real Salt Lake que necesitará un triunfo en la fecha final si quiere entrar en el Play-in. los Ángeles Galaxy, aunque colistas en el Oeste, le complicaron la vida a Dallas.

Finalmente, en un duelo de venezolanos, el Austin de Daniel Pereira, quien fue titular, derrotó por la mínima a Los Ángeles FC de David Martínez, quien partió desde el banco, de modo que los californianos están prácticamente fuera de la carrera por el liderato en el Oeste.

Resultados MLS - 11 y 12 de octubre