MLS

Resultados de la jornada de este sábado 11 y domingo 12 de octubre en la MLS

La temporada regular en el fútbol norteamericano se encuentra próxima a finalizar

Por

Stefano Malavé Macri
Domingo, 12 de octubre de 2025 a las 09:07 pm
Resultados de la jornada de este sábado 11 y domingo 12 de octubre en la MLS
Lionel Messi, máximo goleador de la MLS
Este fin de semana se jugó la penúltima fecha de acción en la Major League Soccer, donde solo se disputaron cinco compromisos, los cuales dejan algunas claves para la clasificación de los equipos a los Play-offs.

El Inter Miami escaló hasta el tercer lugar de la Conferencia Este tras golear al Atlanta United con doblete de Lionel Messi, mientras que Vancouver Whitecaps destronó a San Diego en el Oeste luego de vencer a un Orlando City que definirá su clasificación directa en la última fecha.

Seattle Sounders, ya asegurando su presencia en Postemporada, no falló frente a un Real Salt Lake que necesitará un triunfo en la fecha final si quiere entrar en el Play-in. los Ángeles Galaxy, aunque colistas en el Oeste, le complicaron la vida a Dallas.

Finalmente, en un duelo de venezolanos, el Austin de Daniel Pereira, quien fue titular, derrotó por la mínima a Los Ángeles FC de David Martínez, quien partió desde el banco, de modo que los californianos están prácticamente fuera de la carrera por el liderato en el Oeste.

Resultados MLS - 11 y 12 de octubre

  • Inter Miami CF 4-0 Seattle Sounders
  • Orlando City SC 1-2 Vancouver Whitecaps
  • Seattle Sounders 1-0 Real Salt Lake
  • Los Ángeles Galaxy 2-1 FC Dallas
  • Austin FC 1-0 Los Ángeles FC

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

Domingo 12 de Octubre de 2025
