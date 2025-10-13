LVBP

LVBP: Alberth Martínez le aplicó la Ley del Ex a Magallanes

Este 12 de octubre Tigres de Aragua venció a los Navegantes en partido de pretemporada

Por

Harold Capote Fernández
Domingo, 12 de octubre de 2025 a las 09:07 pm

Foto: Prensa Tigres de Aragua
Cuando de jonrones se trata, nadie como Alberth Martínez en el recorrido histórico de los Navegantes del Magallanes. A lo largo de 13 temporadas este toletero derecho mostró se uno de los más consistentes en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), por esa razón desplazó a Richard Hidalgo a pesar de que no acumuló algún torneo de al menos 10 vuelabardas.

Alberth Martínez en la LVBP

 

Su ciclo con los azules concluyó el año pasado tras 57 tablazos de vuelta entera; en el receso previo a la 2025/2026 fue negociado a las Águilas del Zulia que poco después, lo enviaron a Tigres de Aragua, elenco que este 12 de octubre tuvo partido de pretemporada con la nave.

Y precisamente al jonrón apeló Martínez, en otra ineludible demostración de la denominada Ley del Ex. El tablazo, que fue solitario, lo despachó en la parte alta del 6to tramo y con ello, colocó la pizarra 3x0 a favor de los bengalíes.

 

Eventualmente, Tigres venció 5x1.

 

 

 

Beisbol