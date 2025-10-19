Jugador del Getafe estalla en la cara de Vinicius: "Por eso te odia todo el mundo"

Suscríbete a nuestros canales

El Coliseum Alfonso Pérez fue epicentro de un partido bastante intenso entre Getafe y Real Madrid (0-1), u duelo por la novena jornada de LaLiga que no terminó en buen rollo entre algunos de sus protagonistas, que dejaron varias frases que ya están dando la vuelta al mundo.

Una de ellas tuvo como destinatario nada más y nada menos que a Vinicius, un factor que saldrá en muchos debates sobre este cotejo, porque fue foco en varias facetas, tanto en el juego como el careo contra los rivales.

Precisamente, fue el brasilero el que generó una infracción de Allan Romeo Nyom en el mediocampo, que el árbitro José Luis Munuera consideró una agresión en toda línea y decidió por mostrar la tarjeta roja al defensor de los azulones.

Esa sentencia no fue bien recibida por los locales, quienes entraron en cólera y reclamaron airadamente la decisión. Esa jugada fue un antes y un después en el duelo, porque tres minutos más tarde llegó el gol de Kylian Mbappé, que dio la victoria a los merengues.

Vinicius fue un foco de peleas

El extremo madridista no fue titular en este partido, pero desde su ingreso al 55' por Franco Mastantuono fue centro de las atenciones. Incluso, cuando ya Getafe -contrariado por estar con nueve jugadores (después de la también expulsión de Alex Sancris) cayó en el plano de la disputa.

Una de las más observadas quedó registradas en las cámaras de Movistar, que captó el momento del pique de Vinícius con Juan Iglesias, quién también le recriminó varias actitudes al brasilero e incluso llegó a decirle: "por eso te odia todo el mundo".

A su vez, lo de Iglesias no fue lo único contra Vinicius, porque el propio entrenador de los azulones, José Bordalás, finalizado el partido también dejó su recado al carioca acusándolo de fingir en la falta de Nyom: "Vinícius simula una agresión... No es roja. Para mí, amarilla".

Con todo y eso, Vinicius terminó el partido sin recibir ninguna cartulina y siendo considerado por los suyos como un jugador clave para los tres puntos, que permiten al Real Madrid llegar a las 24 unidades, por las 22 del FC Barcelona.