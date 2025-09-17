Este pitcher ha sido la clave del éxito de Cerveceros de Milwaukee (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

El pitcheo de Cerveceros de Milwaukee ha demostrado con creces que es uno de los mejores en todas las Grandes Ligas. No es coincidencia que posean la segunda efectividad más alta en todo el circuito (3.62), solo superados por Rangers de Texas (3.44).

Sin embargo, no solo Freddy Peralta como co-líder en victorias en Major League Baseball junto a Max Fried con 17, brilla dentro de la rotación de este equipo.

Una racha para el recuerdo

Además del abridor dominicano, que también posee una efectividad de 2.65 (quinta más alta de MLB), el estadounidense Quinn Priester se ha erigido como una pieza clave en este engranaje.

De hecho, éste serpentinero de 25 años ostenta una envidiable racha desde la lomita. Desde el 24 de mayo, no ha perdido ninguno de los encuentros que ha disputado. Y no es coincidencia que posea récord de 13 victorias y 2 derrotas en 22 juegos iniciados y 27 presentaciones.

Entre esa última derrota que entró en sus registros y la actualidad, Priester acumula 18 apariciones y 15 de ellas en calidad de abridor. Incluso, solo en 3 de esas salidas se fue sin decisión, apuntándose una docena de triunfos en ese periodo (3 de ellos como relevista).

Asimismo, en esta tercera temporada activo en Las Mayores y primera con el uniforme de Cerveceros, exhibe los siguientes números: efectividad de 3.25 en 146.2 innings lanzados, 118 ponches, 47 bases por bolas concedidas, 133 hits recibidos, 17 jonrones y 53 carreras limpias permitidas.