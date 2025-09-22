Resultados de la MLB este domingo 21 de septiembre de 2025

Suscríbete a nuestros canales

En este domingo, 21 de septiembre, se dio por culminada la penúltima semana de la temporada 2025 en Las Mayores y en el momento en el se encuentra el torneo cada resultado es importante, por ende veremos cómo quedaron los enfrentamientos en las distintas plazas.

Aunque en algunos desafíos, los scores fueron abiertos, los que dieron de que hablar en esta fecha fueron varios lanzadores abridores con actuaciones sobresalientes y en muchos duelos hubo diferencia mínima o de dos carreras.

Resultados de la MLB en este domingo:

- Bravos de Atlanta 6-2 Tigres de Detroit

- Atléticos de Oakland 0-11 Piratas de Pittsburgh

- Yankees de Nueva York 7-1 Orioles de Baltimore

- Nacionales de Washington 3-2 Mets de Nueva York

- Cachorros de Chicago 0-1 Rojos de Cincinnati

- Azulejos de Toronto 8-5 Reales de Kansas City

- Guardianes de Cleveland 2-6 Mellizos de Minnesota

- Padres de San Diego 3-2 Medias Blancas de Chicago

- Cerveceros de Milwaukee 1-5 Cardenales de San Luis

- Marlins de Miami 4-2 Rangers de Texas

- Angelinos de Anaheim 1-3 Rockies de Colorado

- Phillies de Philadelphia 2-9 Cascabeles de Arizona

- Gigantes de San Francisco 3-1 Dodgers de Los Angeles

- Marineros de Seattle 7-3 Astros de Houston

- Medias Rojas de Boston 3-7 Rays de Tampa Bay.