¡Video impactante! Avión de carga se sale de la pista en Hong Kong y deja dos fallecidos

Un trágico accidente aéreo sacudió este lunes a Hong Kong, cuando un avión de carga Boeing 747-400 procedente de Dubái se salió de la pista al aterrizar, el suceso dejó dos personas muertas tras impactar contra un vehículo de seguridad que patrullaba el perímetro del aeropuerto. La aeronave, operada por la compañía turca AirACT y arrendada por Emirates, se partió en dos, quedando parte de su estructura flotando en el mar.

Operativo de rescate y víctimas

El siniestro movilizó a más de 200 rescatistas, entre bomberos, médicos y buzos, tras 40 minutos de búsqueda, el vehículo siniestrado fue hallado sumergido a siete metros de profundidad. Lamentablemente, los dos trabajadores de tierra, ambos empleados de seguridad con varios años de servicio, fueron encontrados sin vida, las autoridades confirmaron que uno de ellos murió en el lugar y el otro camino al hospital. Mientras que, sorprendentemente los cuatro tripulantes lograron sobrevivir al impacto.

Hasta el momento, no se han determinado las razones exactas del siniestro, pero los reportes oficiales indican que las condiciones climáticas eran óptimas y la pista estaba en buen estado.

El aeropuerto internacional de Hong Kong es reconocido como el de mayor tráfico de carga a nivel global, manejando cerca de cinco millones de toneladas anuales. También se ubica entre los principales centros aéreos de Asia, con más de 53 millones de pasajeros en 2024, su tercera pista, inaugurada recientemente, forma parte de un ambicioso plan de expansión valorado en más de 15.000 millones de euros.