Impactante video muestra accidente aéreo en el sur de Estados Unidos dejando 2 fallecidos

Un grave accidente aéreo en Texas, Estados Unidos, dejó dos personas fallecidas luego de que una avioneta bimotor King Air se estrellara contra un camión de gran tamaño estacionado cerca del aeródromo Hicks, en Fort Worth. El siniestro, registrado el domingo 12 de octubre, generó una fuerte explosión y una densa columna de humo que fue visible desde varios puntos de la ciudad.

Imágenes captadas por testigos y cámaras de seguridad muestran cómo la avioneta pierde el control antes de impactar de frente contra el camión. En cuestión de segundos, el vehículo y la aeronave quedan envueltos en una enorme bola de fuego.

El Departamento de Bomberos de Fort Worth desplegó un amplio operativo para contener las llamas. En total, participaron más de 60 efectivos, 10 camiones autobomba y 14 vehículos de apoyo, gracias a la rápida respuesta, el incendio fue controlado en poco más de 30 minutos. A pesar de ello, varios camiones y estructuras cercanas resultaron afectados por la expansión del fuego.

La Administración Federal de Aviación (FAA) asumió la investigación del caso para determinar qué originó la caída del avión. Aunque no se han revelado conclusiones preliminares, las autoridades indican posibles fallas mecánicas o errores humanos, las identidades de las dos víctimas aún no han sido divulgadas.

El accidente en Texas ocurrió apenas un día después de otro siniestro aéreo en California, donde un helicóptero cayó sobre una playa. Estos hechos han encendido las alarmas sobre la seguridad de vuelo en el país, especialmente en aeronaves privadas.