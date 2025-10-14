MTV apaga sus canales: Conoce las razones, países afectados y opciones en Latinoamérica

Suscríbete a nuestros canales

La histórica cadena MTV confirmó que cerrará varios de sus canales musicales a finales de 2025, una decisión que marca un cambio definitivo en su estrategia global. Con más de cuatro décadas de trayectoria, la marca pionera en la transmisión de videoclips enfrenta ahora una profunda transformación ante la evolución del consumo digital y la pérdida de audiencia frente a plataformas en línea.

La medida forma parte del plan de reestructuración de Paramount Skydance Corporation, empresa matriz de MTV, que busca reducir hasta 500 millones de dólares en costos operativos. La televisión tradicional ya no genera los ingresos de antaño, y la audiencia juvenil migra cada vez más a servicios como YouTube, Spotify y TikTok, donde el contenido musical es gratuito y personalizado. Por ello, MTV redirigirá sus recursos hacia producciones originales y reality shows, con programas de alta popularidad como Geordie Shore y Naked Dating.

Europa, la primera región afectada

El cierre afectará inicialmente a cinco canales emblemáticos en Europa, que dejarán de transmitir el 31 de diciembre de 2025:

MTV Music: principal canal de videoclips contemporáneos.

MTV 80s: con los clásicos de los años ochenta.

MTV 90s: dedicado a los grandes éxitos de esa década.

Club MTV: especializado en música electrónica y dance.

MTV Live: centrado en conciertos y actuaciones exclusivas.

El apagón comenzará en el Reino Unido e Irlanda y se extenderá a Francia, Alemania, Polonia, Austria y Hungría, con posibles repercusiones en Australia y Brasil.

Foto: MTV

Latinoamérica bajo observación

Aunque todavía no se han confirmado cierres en la región, la noticia ha generado inquietud entre los seguidores del canal en Latinoamérica. Por ahora, MTV Latinoamérica continuará transmitiendo de forma regular, disponible en los principales proveedores de cable y satélite como Sky, Izzi y Totalplay. Sin embargo, su contenido seguirá alejándose del formato musical tradicional para enfocarse en programas juveniles, realities y eventos especiales.

Alternativas digitales para los fanáticos de MTV

Los televidentes que deseen seguir disfrutando del contenido musical de MTV pueden recurrir a varias plataformas en línea:

Paramount+: ofrece el catálogo completo de MTV con sus conciertos y programas exclusivos.

Pluto TV: gratuita y con canales como MTV Hits y MTV 90s disponibles por streaming.

YouTube y Spotify: con listas oficiales de reproducción por décadas.

App MTV: para clips, noticias y transmisiones en vivo.



Lo que alguna vez fue el centro de la cultura pop global da paso a una nueva era dominada por el contenido bajo demanda. No obstante, aunque los canales desaparecerán progresivamente, el legado de MTV permanecerá en las plataformas digitales, donde continúa reinventándose para conectar con las nuevas generaciones.