Conoce los encuentros de la primera jornada de la Champions League 2025-26

La UEFA Champions League está lista para marcar el inicio de la temporada 2025-26. Este martes 16 de septiembre arrancará la primera jornada de fase de grupos, durante tres días seguidos se disputarán los primeros encuentros en los principales estadios europeos.

Encuentros de la 1ra fecha Champions

Champions League Jornada 1 – Martes 16 de septiembre 2025

El telón de la Champions League 2025-26 abrirá con dos encuentros en simultáneo donde equipos consolidados en sus respectivas ligas irán por la victoria.

Athletic Club vs Arsenal

PSV Eindhoven vs Union SG

Juventus vs Borussia Dortmund

Real Madrid vs Olympique Marsella

Benfica vs Qarabag

Tottenham vs Villarreal

Champions League Fecha 1 – Miércoles 17 de septiembre 2025

El segundo día de la máxima competición europea tendrá choques muy atractivos, destacando el clásico entre Bayern Múnich y Chelsea, además del choque entre Liverpool y Atlético de Madrid.

Olympiacos vs Pafos FC

Slavia Praga vs Bodo Glimt

Ajax vs Inter Milan

Bayern Múnich vs Chelsea

Liverpool vs Atlético de Madrid

PSG vs Atalanta

Champions League Fecha 1 – Jueves 18 de septiembre 2025

El cierre de la primera jornada de Liga de Campeones tendrá el foco puesto en Inglaterra, donde Manchester City recibe al Nápoles y Newcastle se medirá al Barcelona en lo que será ser uno de los duelos más vibrantes de la fecha.