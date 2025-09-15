Conoce los encuentros de la primera jornada de la Champions League 2025-26

La UEFA Champions League está lista para marcar el inicio de la temporada 2025-26. Este martes 16 de septiembre arrancará la primera jornada de fase de grupos, durante tres días seguidos se disputarán los primeros encuentros en los principales estadios europeos.
Encuentros de la 1ra fecha Champions
Champions League Jornada 1 – Martes 16 de septiembre 2025
El telón de la Champions League 2025-26 abrirá con dos encuentros en simultáneo donde equipos consolidados en sus respectivas ligas irán por la victoria.
- Athletic Club vs Arsenal
- PSV Eindhoven vs Union SG
- Juventus vs Borussia Dortmund
- Real Madrid vs Olympique Marsella
- Benfica vs Qarabag
- Tottenham vs Villarreal
Champions League Fecha 1 – Miércoles 17 de septiembre 2025
El segundo día de la máxima competición europea tendrá choques muy atractivos, destacando el clásico entre Bayern Múnich y Chelsea, además del choque entre Liverpool y Atlético de Madrid.
- Olympiacos vs Pafos FC
- Slavia Praga vs Bodo Glimt
- Ajax vs Inter Milan
- Bayern Múnich vs Chelsea
- Liverpool vs Atlético de Madrid
- PSG vs Atalanta
Champions League Fecha 1 – Jueves 18 de septiembre 2025
El cierre de la primera jornada de Liga de Campeones tendrá el foco puesto en Inglaterra, donde Manchester City recibe al Nápoles y Newcastle se medirá al Barcelona en lo que será ser uno de los duelos más vibrantes de la fecha.
- Brujas vs AS Monaco
- FC Copenhague vs Bayer Leverkusen
- Eintracht Frankfurt vs Galatasaray
- Manchester City vs Nápoles
- Newcastle United vs Barcelona
- Sporting CP vs Kairat Almaty