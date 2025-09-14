Un regreso a lo grande: Bentornato reaparece con triunfo en el Louisville Thoroughbred Society Stakes

Suscríbete a nuestros canales

El hijo de Valiant Minister, Bentornato reapareció luego de 10 meses sin correr, pues en su última logró el subcampeonato en la Breeders’ Cup Sprint (G1) el mes de noviembre del año pasado.

El zaino entrenado por nuestro venezolano José Francisco “Kikito” D’Angelo se alzó con el triunfo el Louisville Thoroughbred Society Stakes que se disputó este sábado 13 de septiembre, a la altura de la décima competencia de la programación en Churchill Downs, Kentucky.

El llamado fue para ejemplares de tres y más año, en distancia de seis furlones (1.200 metros) en pista de arena y con una bolsa de premio a repartir de $300.000.

Conducido por el cinco veces ganador Eclipse Award, Irad Ortiz Jr., el cuatroañero Bentornato salió a comandar en los primeros metros, pero fue Skelly (número 10) que marcó el ritmo de la carrera en un parcial de 21’’90 para 400 metros con Bentornato manteniéndose por fuera en el segundo lugar.

Al giro de la última curva, Skelly se abrió un poco, y Bentornato aprovechó por línea externa y en plena la recta final ambos ejemplares zainos dieron un buen duelo, por lo que el “Kikito” D’Angelo avanzó en velocidad para cruzar al espejo con 5 1/4 cuerpos de ventaja.

El resto de los parciales quedaron en: 44’’24 para la 1/2 milla (800 metros) y el crono se detuvo en 1.08’’43 para el recorrido de los seis furlones (1.200 metros).

Bentornato logró su sexta victoria en 10 presentaciones y abonó un dividendo de $5,56 a ganador, $3,86 el placé y $2,90 el show.