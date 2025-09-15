Real Madrid confirma el regreso de dos de sus principales estrellas (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid tiene excelentes noticias para encarar su primer enfrentamiento en la nueva temporada de la UEFA Champions League. Los merengues confirmaron el regreso de Jude Bellingham para el duelo contra el Olympique de Marsella este martes 16 de septiembre.

Los blancos quiere comenzar la venidera edición de la 'Orejona' con el pie derecho después de despedirse temprano en la pasada campaña. El mediocampista ha sorprendido a todos con su recuperación luego de someterse en julio a una cirugía de hombro donde se esperaba que estuviera fuera durante tres a cuatro meses.

Esta decisión representa una excelente noticia para el conjunto blanco y sus aficionados, ya que el centrocampista inglés se ha convertido en una pieza clave del equipo desde su llegada. Su presencia refuerza el centro del campo merengue con su energía, visión de juego y capacidad goleadora.

Vuelve Camavinga

Además de Bellingham, los madridistas también confirmaron la vuelta de Eduardo Camavinga para el primer duelo de la Champions League. El volante se recupera después de cuatro meses de baja por un esguince en el tobillo derecho el 10 de agosto que frenó su regreso a los terrenos de juego. No disputa un partido desde el 23 de abril.

Ambos jugadores destacan como las grandes novedades en el llamado de Xabi Alonso para el inicio de su participación en la competición más importante a nivel de clubes europeos. El regreso de Bellingham y Camavinga será crucial para que el Real Madrid consolide desde temprano en los primeros del certamen, con partidos accesibles en septiembre frente a Marsella y Kairat de Kazajistán.

