Entrenador venezolano se titula campeón por tercera vez en Canadá

Suscríbete a nuestros canales

Está sábado 13 de septiembre el mitin del hipódromo de Century Mile, ubicado en Edmonton, Alberta, Canadá, celebró una cartelera de 10 competencias en la cual el entrenador venezolano Gonzalo Anderson, selló su primer título en este circuito y su tercero en los hipódromos ubicado en Canadá.

Gonzalo Anderson campeón en Canadá

Gonzalo Anderson, con una victoria en la jornada del sábado selló su primer título en el hipódromo Century Mile, ubicado en Alberta, Canadá, circuito que tiene una duración de cuatro meses, que inició el 2 de mayo y tuvo finalización este sábado, donde, culminó con 35 victorias, 35 segundos y 25 terceros en 204 actuaciones con una producción de $585,997 para sus conexiones.

Anderson, en la jornada del sábado en cartelera de nueve competencias, consiguió el triunfo que selló el campeonato. La sexta carera se corrió por el Red Diamond Express Handicap por $60,000, donde presentó en gran performance al ejemplar Itsallgoodman, con la monta de Luis Contreras, para colgar un crono de 68”3 para 1.200 metros.

Gonzalo Anderson, como se indicó al comienzo es su cuarta temporada y su tercera de manera consecutiva. Anderson, inició campaña en 2019, para lograr 11 primeros lugares y producción de $102.730. Luego estuvo ausente hasta el 2023, cuando retomó las acciones.

Ese año, 2023 consiguió 27 primeros, y la pasada temporada alcanzó su tope de triunfos 46, 41 segundos y 39 terceros con producción de $725.050. Este año, se lleva el mitin por vez primera en Century Mile con 35 victorias, 35 segundos y 25 terceros en 204 actuaciones con una producción de $585,997 para sus conexiones.

Los dos primeros títulos para el joven preparado venezolano los alcanzó en el hipódromo de Century Downs, ubicado en Calgary, Canadá. En el 2023, se quedó con el titulo con 11 primeros. El pasado año se adjudicó la mini temporada con 17 victorias. Este circuito tendrá su opening day este sábado 20 de septiembre, que se extenderá hasta el 2 de noviembre.

Anderson, en total suma 124 victorias, 112 segundos y 101 terceros con ganancias de $1.928.139 en el banco para sus conexiones.