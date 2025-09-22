El Real Madrid le vuelve a dar la espalda al Balón de Oro (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid volvió a plantarse frente al Balón de Oro y, por segundo año consecutivo, no enviará representación institucional a la gala que se celebra en el Théâtre du Châtelet de París. La decisión responde a la molestia del club con France Football, organizador del premio, tras lo ocurrido en 2024 cuando Vinicius partía como favorito y finalmente el galardón fue para Rodri Hernández.

Una ausencia que se mantiene

La postura del Real Madrid se mantiene firme: “el club no está donde no se le respeta”. Ni Florentino Pérez, ni Emilio Butragueño, ni ningún directivo asistirá. Tampoco lo harán los jugadores nominados en la rama masculina. Solo Caroline Weir representará a la camiseta blanca, pese a que en total son siete los nominados.

Favoritos claros al premio

Mientras tanto, la atención se centra en quién se quedará con el trofeo. Lamine Yamal, joven figura del Barcelona, y Ousmane Dembélé, estrella del PSG, aparecen como los dos grandes favoritos. Detrás asoman Vitinha, Raphinha y Mohamed Salah, quienes completarían el top-5 según documentos filtrados en la previa. En cualquier caso, la ausencia institucional del Real Madrid vuelve a robar protagonismo en una gala que debería estar marcada por el brillo de los premiados.