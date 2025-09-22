Real Madrid: Vinicius Jr llega a valdebebas con sus agentes

Suscríbete a nuestros canales

Vinicius Jr es de los grandes jugadores que el Real Madrid tiene actualmente. El brasileño fue clave en los títulos logrados en los últimos años, pero la llegada de Xabi Alonso lo ha relegado en su rol; en ese contexto el '7' llegó a Valdebebas acompañado de su cuerpo de representantes.

A las 9:57 a.m., Vini llegó al centro de entrenamiento del Real Madrid con rostro serio, acompañado por Tata Soares, su mánager, y Frederico Pena, CEO de su agencia. Mientras el jugador se incorporaba a la sesión, sus agentes mantuvieron una reunión de dos horas con la directiva blanca.

Aunque no trascendieron detalles del encuentro, se especula que abordaron temas relacionados con su protagonismo en el equipo y posibles ajustes en su contrato, que vence en 2027. La visita de Pena se adelantó un mes respecto a lo previsto, lo que refuerza la idea de que algo se está moviendo en el entorno del brasileño.

Vinicius Jr perdió el liderazgo del Real Madrid por Kylian Mbappé

Kylian Mbappé llegó al Real Madrid en una temporada 2024 donde venían de ganarlo todo. El francés agachó la cabeza y poco a poco se fue ganando un vestuario con su rendimiento. Esta campaña 2025 el nuevo '10' de los blancos asume todo el liderazgo del equipo.

¿Qué ocurrió para que esta situación se diera? Vinicius Jr tuvo una pésima campaña 2024 desde que se le negó el Balón de Oro, donde era justo ganador. Desde ese momento, comenzó un bajón futbolístico que no logró superar hasta el final de la temporada 2024-25.

En esta nueva temporada, el brasileño está adaptándose a lo que Xabi Alonso quiere de él. Sin embargo, esto lo ha llevado a perder peso ofensivo, algo que ha sumado Mbappé y por el cual se ha convertido en nuevo líder del Madrid; un jugador capaz de guiarlos a la victoria.