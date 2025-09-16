¿Se irá? Por esta razón Vinicius Jr. no está contento con el Real Madrid (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid de Xabi Alonso vive un arranque de temporada brillante en resultados, pero con tensiones internas que comienzan a aflorar. Según contó Marcos Benito en exclusiva en El Chiringuito, Vinicius Jr. está insatisfecho con el rol que le ha tocado desempeñar tras la llegada de Kylian Mbappé. El brasileño ha aceptado un papel más sacrificado en beneficio del francés, aunque siente que su esfuerzo no recibe la recompensa esperada por parte del técnico vasco.

La molestía de Vinicius en su último juego

El último episodio tuvo lugar en Anoeta. La expulsión de Huijsen obligó al Madrid a encerrarse en su campo, y Xabi Alonso decidió sacrificar a Vinicius en el minuto 68 para reforzar la defensa con Fran García. Las cámaras captaron la reacción del brasileño, visiblemente molesto en el banquillo. Mbappé fue el gran protagonista en ataque, mientras que el brasileño terminó el encuentro frustrado y con la sensación de haber quedado relegado a un papel secundario.

Las cifras tampoco ayudaron a reforzar su imagen: 13 balones perdidos, un 28% de errores en los pases y apenas tres regates exitosos de siete intentos. El compromiso físico, uno de los aspectos que más valora Xabi Alonso, sigue siendo un punto débil para el brasileño, que ha escuchado más correcciones que halagos en este inicio de curso. A diferencia de la etapa con Ancelotti, ahora las suplencias o sustituciones son habituales incluso para jugadores franquicia.

En Valdebebas insisten en que el reto de Xabi es aumentar la intensidad de Vinicius en todo el campo. El técnico le exige recorrer siempre más de 10 kilómetros por partido, no solo hacia adelante, también en repliegue defensivo. De momento, Vinicius Jr. no ha terminado de asimilar este nuevo escenario. La Champions League aparece ahora como una nueva oportunidad para reconciliarse con su rol y demostrar que aún puede ser decisivo, aunque su malestar ya se ha hecho evidente dentro y fuera del vestuario.