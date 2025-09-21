Fórmula 1: Estos fueron los resultados del GP de Azerbaiyán (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, en Baku, la lucha por el podio se vivió con gran intensidad entre el segundo y tercer lugar, mientras que Max Verstappen lució simplemente inalcanzable, dominando de principio a fin el Gran Premio de Azerbaiyán.

Mucho mérito tuvo el desempeño del español, Carlos Sainz, quien tras quedarse con la segunda plaza en la Pole Position, pudo sostenerse entre los líderes para finalizar tercero y conseguir su primer podio de la campaña 2025.

Datos no menores que dejó la carrera

Gracias a su dominio innegociable, el neerlandés no solo ganó su segunda carrera consecutiva, sino que logró su primer ''Grand Chelem'' del año. Es decir, selló un fin de semana perfecto, conquistando la prueba clasificatoria, logrando la vuelta más rápida del circuito y siendo el líder desde la salida hasta la meta.

Asimismo, Verstappen se convirtió en el único piloto que logra este hito en cinco temporadas consecutivas y ha registrado esta hazaña en 6 oportunidades, igualando con Lewis Hamilton como el segundo piloto con más ''Grand Chelem'' (detrás de los 8 de Jim Clark).

Por su parte, Sainz logró poner fin a una racha de 6 carreras sin puntuar, subiendo al podio por vigésimo octava ocasión en su trayectoria y por primera oportunidad con la escudería Williams.