Fórmula 1: Récord en la pole position en Azerbaiyán y Verstappen arranca primero (+Video)

El campeón del mundo no se rinde y sueña con una remontada histórica, Max Verstappen logró este sábado 20 de septiembre la pole position del Gran Premio de Azerbaiyán, que se realiza en el circuito callejero de Bakú. El holandés logró un tiempo de un minuto:14.117 segundos.

La sorpresa de la clasificación

Aunque algunas gotas de lluvia fueron la causa de las carambolas en la pista y un asfalto que no es habitual de carrera, los pilotos que sacaron provecho de las condiciones fue el español Carlos Sainz (Williams) que terminó segundo a +0.478 décimas de la punta y Liam Lawson (Racing Bulls) a +0.590 décimas en el tercer lugar, lo que significó la mejor posición de salida para ambos pilotos en la temporada.

Verstappen sueña con la remontada

Max V. logró su primera pole en el trazado callejero de Bakú, sexta en 2025 y la 46 en la Fórmula 1, todas con el equipo Red Bull Racing. Recordemos que el campeón del mundo viene de ganar en Italia hace dos semanas. Al parecer las mejoras del RB21 tras el parón de vacaciones le han permitido al holandés darle la batalla a los McLaren en el último tramo de la temporada, lo cual lo hace soñar con una remontada histórica que sería digna de una película.

Los contendientes al título sufren

Los dos pilotos de McLaren sufrieron este sábado a partir de la Q3, ya que en los dos primeros cortes, los pilotos del equipo inglés batallaron en la cima de la clasificación con Verstappen.

Pero el karma comenzó en los últimos 12 minutos de la pole position, Piastri generó la última bandera roja cuando chocó en la curva 3, el líder del campeonato entró pasado en la esquina y terminó contra el muro. Con el accidente el australiano partirá en el noveno lugar de la grilla.

Los mecánicos de McLaren tendrán un complicado día para tener el carro listo, ya que si Piastri no suma puntos perdería su ventaja en la clasificación.

Aunque el consuelo para el australiano es que Lando Norris por el accidente de su compañero no pudo calentar bien sus neumáticos y dar una buena vuelta. Al final, el inglés terminó séptimo pero con la leve ventaja de dar otro recorte de puntos que aviven la lucha por el título. La diferencia entre ambos es de 31 puntos.

Récord de banderas rojas en Azerbaiyán

Esta sesión de clasificación fue unas de las más entretenidas de la temporada, debido a las seis banderas rojas, el mayor número en una Qualy desde la pole del GP de Sao Paulo de 2024 con cinco, que además convirtieron a esta pole position en la más larga de la historia con 113 minutos.