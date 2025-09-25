Fórmula 1: Gran Premio de Madrid celebra cifras inéditas para una carrera

Suscríbete a nuestros canales

Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las grandes impulsoras del Gran Premio de Madrid. Su respaldo institucional ha sido clave para posicionar el evento como símbolo de modernidad y proyección internacional de una de las ciudades más importantes de Europa.

Díaz Ayuso reconoció que el GP de Madrid superó las 45.000 entradas vendidas en las primeras 12 horas. Dando como resultado una recaudación de 25 millones de euros. Algo que ella misma señaló como: "Algo nunca visto en un Gran Premio de Fórmula 1".

Pese a no contar con los datos de otros grandes premios en sus primeras 12 horas de ventas; se toma la cifra de la presidenta de la Comunidad de Madrid como un logro simbólico para una carrera que aún no se celebra; que nadie sabe que esperar, pero que ha llamado la atención de propios y extraños.

Madrid celebra cifras récord en venta de entradas para su GP de F1

La cuenta oficial de la Comunidad de Madrid anunció más de 45.000 entradas vendidas para el Gran Premio, con una recaudación destacada por compradores internacionales. Se señala que en pocas horas se superaron las 20.000 ventas, con un precio promedio de 550 euros.

El Gran Premio de España en Madrid se celebrará por primera vez entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026, como segunda parada española del calendario de Fórmula 1, compartiendo temporada con el GP de Barcelona-Catalunya.

Toca esperar cual será el impacto del Gran Premio de Madrid en su primer fin de semana y si podrá superar a las plazas como Miami (2023 - 449 millones), Austin (2023 - 900 millones) o Las Vegas (2023 - 1.500 millones).