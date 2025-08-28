Así está la tabla de posiciones en la MLB tras la reciente jornada (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Durante este miércoles, 27 de agosto, se vivió una emocionante nueva jornada en las Grandes Ligas y luego de los recientes resultados, es importante observar cómo marcha la tabla de posiciones en ambas divisiones.

En comparación a la fecha de ayer, el único cambio ocurrió en la división Oeste de la Liga Nacional, donde los Gigantes superaron a Cascabeles en el tercer lugar. Por su parte, los Cerveceros de Milwaukee se mantienen como los únicos en pasar la barrera de los 80 triunfos esta campaña.

Posiciones de la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (78-56)

Medias Rojas de Boston (74-60)

Yankees de Nueva York (73-60)

Rays de Tampa Bay (64-69)

Orioles de Baltimore (60-73)

División Central

Tigres de Detroit (78-57)

Reales de Kansas City (69-65)

Guardianes de Cleveland (66-66)

Mellizos de Minnesota (60-73)

Medias Blancas de Chicago (48-85)

División Oeste

Astros de Houston (73-60)

Marineros de Seattle (72-62)

Rangers de Texas (68-67)

Atléticos de Oakland (63-72)

Angelinos de Los Ángeles (62-71).

Comodín en la Liga Americana:

Medias Rojas de Boston (+2) Yankees de Nueva (+1.5) Marineros de Seattle - Reales de Kansas City (3). Rangers de Texas (4.5).

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (76-57)

Mets de Nueva York (72-61)

Marlins de Miami (62-71)

Bravos de Atlanta (61-72)

Nacionales de Washington (53-80)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (83-51)

Cachorros de Chicago (76-57)

Rojos de Cincinnati (68-66)

Cardenales de San Luis (65-69)

Piratas de Pittsburgh (59-75)

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (77-57)

Padres de San Diego (75-59)

Gigantes de San Francisco (65-68)

Cascabeles de Arizona (65-69)

Rockies de Colorado (38-95).

Comodín en la Liga Nacional