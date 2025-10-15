¿Cómo, cuándo y dónde se podrá ver la canonización de los primeros santos venezolanos?

Suscríbete a nuestros canales

Los feligreses se preparan para una jornada histórica de la fe católica: la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanos. El acto oficial será presidido por el papa León XIV el próximo domingo 19 de octubre, en la plaza San Pedro (Roma), a partir de las 4:00 am.

¿Dónde podrá verse la transmisión en vivo?

Los devotos tienen una amplia variedad de opciones para visualizar el acto solemne:

En Instagram

Bajo el lema “Velada de la Santidad”, la Iglesia La Candelaria, ubicada en Caracas; transmitirá en vivo mediante su cuenta oficial (@Iglesia.candelaria.caracas)

De igual modo, el arzobispo Emérito de la Arquidiócesis de Caracas, el Cardenal Baltazar Porras Cardozo, tendrá habilitado el video en directo (@CardenalBaltazarPorras)

También, el Museo José Gregorio Hernández será una de las opciones para los feligreses situados en Venezuela o en cualquier lugar del mundo @MuseoJoseGregorioHernandez.

En el sitio web del Vaticano

La ceremonia será transmitida en el portal web del Vaticano (www.vaticannews.va) el domingo 19 de octubre.

Canales televisivos

Quienes lo prefieran podrán observar la actividad a través de los canales televisivos Globovisión y Televen, los cuales tendrán cobertura especial.

Presencial

Los caraqueños y visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar la víspera de canonización en la Plaza Bolívar de Chacao a las 12:00 am, donde tendrán una programación variada que incluye: cánticos y rezo del Rosario. Además, el ambiente será amenizado por un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil y el Coro del Colegio María Auxiliadora.

Eventos especiales

Mientras que, en el Museo José Gregorio Hernández, ubicado en el centro de Caracas, podrán acudir a la Misa de Acción de Gracias que iniciará a las 10:00 am. Será presidida por el Presbítero Juan Carlos Maldonado. También, contará con la participación especial del Coro de la Fundación Beatriz Miranda.

Desde las 2:00 pm tendrá lugar un concierto coral de la Facultad de Educación de la Universidad Central de Venezuela (UCV), dirigido por Roberto Ruiz. Luego, a las 6:00 pm habrá un concierto especial de las Voces Claras.

Finalmente, los interesados podrán realizar visitas guiadas por el lugar en un horario comprendido de 9:00 am a 7:00 pm.