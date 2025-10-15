Religión

Meridiano Televisión se une a la transmisión de la canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles

Venezuela vivirá un momento histórico este domingo 19 de octubre, y Meridiano Televisión te llevará los detalles de la transmisión

Por

Meridiano

Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 04:28 pm
Por Andrea Matos Viveiros

Este domingo 19 de octubre el Doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles serán canonizados oficialmente en una solemne ceremonia presidida por el papa León XIV en la Plaza San Pedro del Vaticano.

La celebración comenzará a las 4:00a.m. hora Venezuela, y marcará un antes y un después en la fe y la devoción del pueblo venezolano.

¿Dónde ver en vivo la canonización?

Meridiano Televisión se une a este acontecimiento religioso transmitiendo en vivo y en directo desde el Vaticano, con una antesala especial a las 4:00a.m. La señal también estará disponible, gratis, por el streaming de meridiano.net/meridianotv y 2001online.com

La canonización de José Gregorio Hernández, el “Médico de los Pobres”, y de Carmen Rendiles, fundadora de las Siervas de Jesús, representa un reconocimiento mundial a la santidad, el servicio y la fe del pueblo venezolano.

No te pierdas esta transmisión especial por Meridiano Televisión y sé testigo de cómo Venezuela celebra a sus santos canonizados en Roma.

