Saime despliega jornada de cedulación a nivel nacional ¡Sin cita!

La información fue compartida mediante su cuenta oficial en Instagram @RedSocialSaime

Por

Meridiano

Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 01:47 pm
Saime despliega jornada de cedulación a nivel nacional ¡Sin cita!
Foto: Referencial / Cortesía
El Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) anunció una jornada de renovación de cedula a nivel nacional dirigida para ciudadanos mayores de edad. En este sentido, los interesados podrán acudir a cualquier de las oficinas el próximo sábado 18 de octubre, sin necesidad de solicitar una cita en el portal web. El horario de atención será de 8:00 am a 4:00 pm.

Será una oportunidad para quienes tengan su documento deteriorado, lo hayan extraviado o esté vencido. Cabe destacar que la cédula es necesaria para múltiples trámites tanto en instituciones públicas como en entidad bancarias. 

Información adicional 

También, los usuarios podrán solicitar la verificación de datos cuyo rango de cédula oscila entre los 22 y 32 millones. Para ello deben tener a la mano los siguientes requisitos: 

Ciudadanos venezolanos 

  • Copia simple del Acta de Nacimiento

Ciudadanos naturalizados

  • Copia de la Gaceta Oficial o Certificado de Naturalización

¡Atención usuarios!

  • Se exhorta a los ciudadanos a presentarse desde tempranas horas de la mañana para garantizar la obtención de su documento.  

  • Los servicios son gratuitos para los ciudadanos. No deberá consignar recaudos adicionales en la jornada especial.

  • El personal autorizado del SAIME tomará sus datos personales y biométricos para gestionar el trámite. También, le brindará la asesoría y orientación necesaria. 

  • Para mayor información pueden ingresar en las plataformas digitales oficiales del SAIME. 

 

Jueves 16 de Octubre de 2025
