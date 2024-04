¡Parejas tomen dato! Victoria Beckham revela cómo mantiene encendida la llama de la pasión con David Beckham

Una de las parejas más estables, seguidas y solidas en el mundo del entretenimiento es la de Victoria y David Beckham, ambas han sabido como durante 25 años complementarse a pesar de realizar trabajos muy diferentes, él como empresario deportivo y ella como una famosa diseñadora de moda. Recientemente la exintegrante del grupo Spice Girl, decidió aprovechar la celebración de sus 50 años para revelar la magia de mantener una convivencia en paz con su pareja.

Durante una entrevista para Elle España la nacida el 17 de abril 1974 en Harlow, Reino Unido, confesó que el sentido del humor ha sido fundamental para mantenerse juntos y tranquilos por tantos años. Además, afirmó que el reírse el uno del otro por situaciones diarios también ha sido de suma importancia.

En este sentido, Victoria puntualizó que por tanto tiempo juntos ambos saben cual es la debilidad de cada uno, en especial en las tareas domésticas, por lo que se complementan de manera perfecta y sin problemas. “Tenemos una regla de igualdad, ya sea en el cuidado de la casa o de los niños, no se me da bien cocinar, así que delegó en él. Yo me ocupo de las bebidas”, aseveró la también empresaria.

Pasatiempo en pareja

En la conservación la cantante que acumula más de 32 millones de seguidores en Instagram, narró que el mejor pasatiempo con su eterno compañero son las bebidas, que los hace sentarse a comunicarse sobre planes, ideas y momentos junto a sus hijos. “Nunca digo que no a una copa de Borgoña, a una piscina de champán, a un tequila Don Juan 1942. Él tampoco, es nuestro pasatiempo”, contó.

La pareja se conoció en el año 1997, se casaron en una hermosa ceremonia con familiares y amigos cercanos en 1999 y como dato curioso el mismo año le dieron la bienvenida a su primogénito Brooklyn Joseph Peltz Beckham.

Tiempo más tarde agrandaron la familia con la llegada de Romeo, Cruz y Harper. La pareja ha creado todo un imperio, una marca global, que a pesar de las turbulencias normales de una relación hoy se mantienen más unidos que nunca.