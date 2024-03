¡De última hora! Pareja de Chiquinquirá Delgado está siendo víctima de estafa (+Detalles)

El reconocido periodista de Univisión, Jorge Ramos, sorprendió este miércoles 6 de marzo a los espectadores de su programa “Al punto”, al anunciar que ha sido víctima en las últimas semanas de una estafa en las redes sociales, de personas que se han aprovechado de su imagen para vender y promocionar unos productos.

La conductora Aylen del Toro fue la encargada de recoger toda la información sobre la estafa de Jorge, para compartirla en el programa de opinión y de política hispana, con el propósito de evitar más afectados, de los que ya existen.

“Este es un segmento que me toca a mí personalmente. En las redes sociales y en algunos sitios de internet están usando mi voz y mi imagen para vender productos para estafar a la gente con inteligencia artificial. Los responsables hacen anuncios falsos, pero yo nunca en mi vida como periodista he hecho”, manifestó preocupado la actual pareja de la venezolana Chiquinquirá Delgado.

El mexicano que con su profesionalismo ha entrevistado a los más importantes políticos de todo el mundo, expresó que se dio cuenta de la situación cuando en un partido de fútbol unos compañeros lo alertaron de la estafa, tras haber visto su imagen en Facebook e Instagram.

“Yo creí que era una broma y no les hice caso hasta que me metí en internet y me di cuenta que estaban usando mi imagen y mi voz para vender pastillas de sustancias químicas de marihuana. Quieren sacar provecho y no sé quiénes son los responsables”, manifestó en el reporte especial.

En el trabajo audiovisual Aylen informa de lo importante de estar prevenido con la gran fuerza que ha tomado en los últimos años la inteligencia artificial en el mundo, afectado a otros famosos, como el futbolista Cristiano Ronaldo, a quien le recrearon un video para estafar con transacciones bancarias.

Misma situación sucedió con Taylor Swift a quien le recrearon unas imágenes sexuales, que hicieron estallar las redes sociales.