David Beckham se sincera sobre la llegada de Lionel Messi al Inter Miami: “Me preocupé un poco” (+Declaraciones)

Lionel Messi completó su primera temporada en la Major League Soccer (MLS) tras unirse al Inter Miami de David Beckham y Jorge Mas el pasado mes de julio. El capitán de la Selección Argentina tuvo una primera temporada agridulce con el combinado del sur de Florida, puesto que ayudó al equipo a conseguir su primer título en la historia, pero quedó eliminado de la ronda de los playoffs de la máxima división del fútbol norteamericano.

El ocho veces ganador del Balón de Oro gozó de un primer mes en “las Garzas” de ensueño, puesto que Messi debutó el pasado 22 de julio en el primer partido de la fase de grupos de la Leagues Cup ante el Cruz Azul, encuentro en el que le dio los tres puntos al combinado norteamericano gracias a un gol de tiro libre en el último respiro del enfrentamiento.

Sin embargo, luego de enfrentar un mes lleno de duelos por la Leagues Cup, Leo sufrió una lesión que le interrumpió su continuidad en el campeonato liguero. El argentino solo pudo disputar cuatro enfrentamientos de la MLS de los 12 posibles en los que podía defender los colores del conjunto de Miami.

La preocupación de David Beckham

Actualmente, al no clasificar a la ronda de los playoffs de la Major League Soccer, el equipo se encuentra en su debido período de descanso y vacaciones. No obstante, el propietario de los Herons y leyenda del fútbol, David Beckham, reveló en entrevista con “The Times” cómo fue todo el proceso de la adquisición del ex jugador del Paris Saint-Germain.

“Siempre supimos que habría competencia. El momento en el que me preocupé un poco fue cuando el Barcelona mostró interés en Messi. El Barça obviamente tocó la fibra sensible y como todos sabemos, Leo nunca llegó a despedirse de la manera que merecía allí. Es por eso que esa fue la única vez que comencé a preocuparme de que pudiera terminar en otro lado y no en Inter Miami. Pero Jorge, José y yo hicimos todo lo posible para posteriormente recibir su llamada confirmándonos que venía al club”, expuso Beckham a The Times.

De igual manera, el co propietario de “las Garzas” aseguró el futuro de Messi por muchos años más dentro de la franquicia de Florida. "Veo la participación de Leo en la liga por mucho más tiempo del que jugará. Estamos muy interesados en retenerlo para ayudar a atraer jugadores y participar en el desarrollo futbolístico del club y del fútbol en Estados Unidos, creo que será muy divertido para él como lo ha sido para mí todo este tiempo", añadió el exjugador del Real Madrid, Manchester United y LA Galaxy, entre otros equipos.