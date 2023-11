MLS: David Beckham explica el fichaje de Lionel Messi por el Inter de Miami (+Declaraciones)

Sin dudas, este año 2023 quedará marcado en la historia del fútbol estadounidense y sobre todo, en la del Inter de Miami, tras conseguir el primer título en su palmarés y el fichaje del campeón del mundo, Lionel Messi.

Por ello, el presidente y copropietario del equipo americano, David Beckham, dio una entrevista para AFP, en la que dejó varias declaraciones sobre la importancia que ha tenido el delantero argentino en sus primeros meses en Estados Unidos, "Cuando alguien me dice que Lionel Messi juega en Inter Miami, todavía no me lo creo. Como propietario estoy muy orgulloso de tenerle. Sabíamos que conseguir que Leo viniera a Estados Unidos, no solo a Miami, era un regalo para Estados Unidos y para la MLS".

Asimismo, explicó cuales fueron las principales razones de incorporar al ex futbolista del París Saint-Germain al equipo de Miami, "Alguien como él lo cambia todo. Por eso queríamos a Leo en el equipo. Queremos ganar títulos y ser el mejor equipo del campeonato".

Por otro lado, confesó que el histórico extremo de 36 años es una inspiración total para las siguientes generaciones de jugadores en la Mayor League Soccer, manifestando que, "Messi tiene ese poder".